أعلنت بلدية محافظة المجاردة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي Twitter، بأنه تم إلغاء الحجز الإلكتروني ‏لاستقبال الأضاحي وإغلاق استقبالها في المسلخ العام الخاص بالبلدية، ‏وذلك لوجود حالات إصابة بين العاملين بفيروس كورونا ، ‏وبالتالي فقد تم تطبيق البروتوكولات الصحية ‏وعزل المصابين وفحص بقية العاملين. ‏والبلدية تعلن ذلك حرصا على سلامة الجميع ‏مهيبة بالسكان والأهلي للإستفادة من نقاط الذبح الأخرى الموجودة بالمحافظة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابات بكورونا بين العاملين في مسلخ المجاردة يلغي الحجز الإلكتروني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.