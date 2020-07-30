الأزهري يرعى مبادرة نشامى بني مازن

أكد رجل الأعمال المعروف الشيخ سعيد بن عبدالله الأزهري، أن مبادرات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال لتطوير المنطقة والنهوض بها أمر يستحق الشكر والتقدير، ومن واجبنا كرجال أعمال الدعم والمساندة والوقوف مع كل توجيهاته.

واجب وطني

قال الأزهري لـ«دوت الخليج» إن مبادرة نشامى عسير مبادرة ضخمة وكبيرة يشرف عليها قائد محنك ورجل خبير وهذه المبادرة الكبيرة تفرع منها مبادرات متنوعة ومختلفة ومتميزة لخدمة منطقة عسير، وحققت الأهداف المرجوة والمنشودة منها منذ اللحظات الأولى لإطلاقها، وتعتبر مبادرة نشامى بني مازن التي أتشرف برعايتها ودعمها مبادرة منبثقة من مبادرة عسير الكبرى، ويأتي دعمها من أجل إخراجها بالشكل الذي يجب أن تظهر به، وهذا الدعم هو جزء يسير من واجبنا تجاه وطننا الكبير.

دعم المبادرة

أشار الأزهري إلى أن أمير منطقة عسير محفز وملهم لنا جميعا وما يقدمه للمنطقة يستحق منا جميعا الشكر والثناء، ولن نتأخر عن دورنا الذي يجب القيام به وما يخدم منطقتنا ووطننا الكبير في أي مكان وأي وقت، وبين الأزهري أن حضوره هو للمشاركة في إطلاق مبادرة نشامى بني مازن والوقوف معهم لحظة إطلاق هذه المبادرة الغالية. وأعلن الأزهري عن دعمه بمبلغ 20 ألف ريال لجمعية بني مازن.