استبدال ثوب الكعبة المشرفة

وأفاد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري أن الكسوة تتوشح من الخارج بنقوش منسوجة بخيوط النسيج السوداء (بطريقة الجاكارد) كتب عليها لفظ (يا الله يا الله) (لا إله إلا الله محمد رسول الله) و(سبحان الله وبحمده) و(سبحان الله العظيم) و(يا ديان يا منان) وتتكرر هذه العبارات على قطع قماش الكسوة جميعها. وأوضح أن عدد قطع حزام كسوة الكعبة المشرفة يبلغ 16 قطعة، بالإضافة إلى ست قطع و12 قنديلًا أسفل الحزام، وأربع صمديات توضع في أركان الكعبة، وخمس قناديل (الله أكبر) أعلى الحجر الأسود، إلى جانب الستارة الخارجية لباب الكعبة المشرفة. وأفاد أن الكسوة تستهلك نحو 670 كجم من الحرير الخام الذي صُبغ داخل المجمع باللون الأسود، و120 كجم من أسلاك الذهب، و100 من أسلاك الفضة.
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