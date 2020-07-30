تدشين المنصة الوطنية لسلامة المرضى بقوى الأمن

دشّن مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية المشرف على مستشفى قوى الأمن اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود، عبر الاتصال المرئي، المنصة الوطنية لسلامة المرضى (صوتك) بمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، وذلك بحضور الدكتور عبد الإله الهوساوي مدير عام المركز السعودي لسلامة المرضى وعدد من القيادات الصحية في الخدمات الطبية.

وبيّن الهوساوي في كلمة ألقاها بهذه المناسبة أن وتيرة مساهمات المملكة في مجال سلامة المرضى تصاعدت خلال ثلاث السنوات الماضية، ومنها إطلاق المنصة الوطنية لسلامة المرضى (صوتك) والتي ستكون خلال خمس السنوات القادمة أكبر منصة وطنية لسلامة المرضى على المستوى العالمي، التي تشكل نقلة نوعية، كونها تهدف إلى ربط كافة المنشآت الصحية بالمملكة بنظام إلكتروني موحد يتيح الإبلاغ عن الأحداث العرضية والتعلم منها. كما أكد أن المركز أطلق الاستبيان الوطني لقياس ثقافة سلامة المرضى (أحد مؤشرات الأداء لبرنامج التحول الوطني).

من جانبه أكد اللواء الداود، أن تدشين المنصة الوطنية لسلامة المرضى يأتي ترجمة لاهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بصحة المواطن، وتحقيق سلامة المرضى في كافة المنشآت الصحية، لتكون المملكة بذلك أول دولة تطبق تلك المبادرة الرائدة وطنيًا، وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، بتحسين وتطوير مستوى الخدمات الطبية المقدمة لمنسوبي وزارة الداخلية في كافة المنشآت الصحية، ويأتي مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة كأول مستشفى حكومي يدشن المنصة مطبقًأ نموذج إدارة التغيير المعزز لسلامة المرضى. يذكر أن هذه المنصة تأتي في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الإدارة العامة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والمركز السعودي لسلامة المرضى، لرفع سلامة منسوبيها في كل المنشآت الصحية التابعة لها، ومستوى الخدمات الصحية المقدمة.