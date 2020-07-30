تعقيم مساجد المشاعر المقدسة ومرافقها بالأوزون



استخدمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تقنية (الأوزون) لتعقيم وتطهير مسجدي نمرة والمشعر الحرام والمرافق التابعة لها في منطقة المشاعر المقدسة، وذلك ضمن إجراءاتها في تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ، والقضاء على الميكروبات العالقة في الجو أو على الأسطح والأرضيات والمداخل والسجاد، ضمن الأعمال والبرامج التي تقدمها خلال موسم الحج. وأوضح المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري أن الوزارة كلّفت شركة متخصصة في التعقيم والتطهير بالأوزون طوال موسم الحج لتوفير أقصى درجات الحماية لضيوف الرحمن وتأمين سلامتهم، لافتاً إلى أن الأعمال في التعقيم والتطهير شملت مسجدي نمرة والمشعر الحرام في مزدلفة ومرافقها، باستخدام تقنية (تك الأوزون) التي تعد صديقاً للبيئة والإنسان وتعمل بدون مخلفات كيميائية كما يتحول إلى أوكسجين طبيعي خلال 4 ساعات.

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