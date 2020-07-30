وتأتي المسالخ الثابتة في 7 مواقع ضمن نطاق أحياء المروة والمونسية والسعادة والمروج والعريجاء والعزيزية والمصانع، وبطاقة استيعابية تبلغ 4,320 ذبيحة في الساعة، فيما تتوزع المسالخ المتنقلة داخل المدينة في 10 مواقع، تشمل أحياء الفواز والحائر والمشاعل ورماح ونمار وظهرة لبن والعارض والملقا والسلي والجنادرية، إضافة إلى المطابخ المرخصة البالغ عددها 18 مطبخًا، والمنتشرة داخل نطاق بلديات العزيزية، والعريجاء، والبطحاء، والملز، والروضة، والشفا.
ويسرت الأمانة على السكّان إمكانية الاستدلال على مواقع المسالخ الثابتة والمتنقلة والمطابخ المرخصة من خلال إطلاقها لتطبيق رقمي مخصص للبرنامج الموسمي لعيد الأضحى، والذي يتيح معرفة أقرب الأماكن لشراء الأضاحي وذبحها من خلال الارتباط بالخرائط التفاعلية.
كانت هذه تفاصيل خبر 35 مسلخا ومطبخا تستقبل أضاحي سكان العاصمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.