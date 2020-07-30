35 مسلخا ومطبخا تستقبل أضاحي سكان العاصمة

حددت أمانة منطقة الرياض 35 منشأة في العاصمة لذبح أضاحي السكان، متوزعة ما بين مسالخ ثابتة وأخرى متنقلة ومطابخ مرخصة لتشمل مختلف أرجاء المدينة وبالقرب من كافة الأحياء السكنية تسهيلاً على المواطنين والمقيمين.

وتأتي المسالخ الثابتة في 7 مواقع ضمن نطاق أحياء المروة والمونسية والسعادة والمروج والعريجاء والعزيزية والمصانع، وبطاقة استيعابية تبلغ 4,320 ذبيحة في الساعة، فيما تتوزع المسالخ المتنقلة داخل المدينة في 10 مواقع، تشمل أحياء الفواز والحائر والمشاعل ورماح ونمار وظهرة لبن والعارض والملقا والسلي والجنادرية، إضافة إلى المطابخ المرخصة البالغ عددها 18 مطبخًا، والمنتشرة داخل نطاق بلديات العزيزية، والعريجاء، والبطحاء، والملز، والروضة، والشفا.

ويسرت الأمانة على السكّان إمكانية الاستدلال على مواقع المسالخ الثابتة والمتنقلة والمطابخ المرخصة من خلال إطلاقها لتطبيق رقمي مخصص للبرنامج الموسمي لعيد الأضحى، والذي يتيح معرفة أقرب الأماكن لشراء الأضاحي وذبحها من خلال الارتباط بالخرائط التفاعلية.