لجنة للإشراف على خطة العودة بتعليم نجران

وجه المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، بتشكيل لجنة توجيهية للإشراف على تنفيذ خطة العودة للمدارس للعام الدراسي المقبل 1442هـ، وذلك إنفاذاً لتوجيهات معالي وزير التعليم، وتتضمن مهام اللجنة التي شكلت بعضوية المساعدين ومديري الإدارات ذات العلاقة، عدداً من المهام، منها الإشراف العام على خطة العودة للمدارس للعام الدراسي 1442هـ، والتحقق من اكتمال الاستعدادات، والإشراف على اكتمال الاستعدادات الصحية اللازمة في المدارس، والإشراف على جاهزية المدارس وأعمال الصيانة والنظافة لاستقبال الطلاب، والإشراف على جاهزية منظومة التعليم الموحدة والبوابات والمنصات، والإشراف على استمرار المدارس في تفعيل منظومة التعليم الموحدة، الإشراف على اكتمال البرامج التطويرية الداعمة لشاغلي الوظائف التعليمية لتنفيذ خطة العودة، والإشراف على تنفيذ خطة التوعية الإعلامية للعودة للدراسة ومتابعة التقارير الدورية من الإدارات المعنية ومكاتب التعليم لعمليات الاستعداد.



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