795 ريالا قيمة سندات الأضاحي

أعلن مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي عن بيع سندات الأضحية عبر مواقع المشروع على شبكة الإنترنت www.adahi.org ، بقيمة 795 ريالا، أو من خلال حساباتهم البنكية في كل من مصرف الراجحي وبنك البلاد. وأطلق المشروع نوافذ إلكترونية تخاطب المستفيدين بلغات متعددة، وتمكنهم من شراء سندات الهدي ومنها موقع المشروع www.adahi.org، أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية. وأتمت إدارة مشروع الهدي والأضاحي الاستعدادات والتجهيزات في مواقع الذبح وسط إجراءات صحية مشددة، لتنفيذ نسك الهدي والأضحية في الوقت الشرعي مع تنفيذ الصدقات خلال موسم حج هذا العام، وإجراء التجارب الميدانية للوقوف على جاهزية كافة الأطقم الفنية والإدارية والرقابية في مواقع التشغيل. وتحرص إدارة المشروع على سير العمل وانسيابيته وفق الخطط التشغيلية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتيسير أداء نسكهم، وتعظيماً لهذه الشعيرة، إضافة إلى تنفيذ طلبات عموم المسلمين من الأضاحي والصدقات والفدو.



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