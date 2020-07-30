ربط منصة الإعلام مع الجهات الحكومية

علمت «دوت الخليج» أن وزارة الإعلام ممثلة بالهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تعتزم تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية، من ضمنها مشروع يستهدف ربط منصة الخدمات الإلكترونية التابعة لها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بالإضافة إلى إنشاء مختبر ومعمل لفحص الأجهزة الخاصة بالخدمات الإذاعية والتلفزيونية والألعاب.

المحتوى المرئي

تنوي الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تقديم عشرات الخدمات إلكترونيا عبر منصتها، منها على سبيل المثال لا الحصر: خدمة منح ترخيص خدمات البث المرئية أو المسموعة غير المجدولة «غير الخطية»، وتتمثل في الترخيص لتوزيع المحتوى المرئي والمسموع باستخدام نظام الفيديو حسب الطلب:

1 - خدمات SVOD وAVOD وTVOD وOTT وتطبيقاتها، أو عن طريق منصة؛ مما يتيح للمستفيد تحديد محتوى مرئي ومسموع ومشاهدته في أي وقت يختاره، وليس في وقت بث مجدول، وترتبط بخوادم داخل أو خارج المملكة.

-2 الشبكات المتعددة القنوات (MCN): هي القنوات الرقمية التي تعمل تحت منصات الفيديو، مثل YouTube ولها وجود داخل المملكة.

خدمة الترخيص

تعتزم الهيئة تقديم خدمة الترخيص لاستيراد المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع وتوزيعه وبيعه وتأجيره، فيما عدا الأفلام السينمائية والفيديو والبرامج التلفزيونية: (مثل: الأقراص المضغوطة، وأقراص الفيديو الرقمية، وأقراص بلو راي) وترخيص أو شراء الحقوق، وإعادة توزيعها وبيعها والمرافق التي تقدم خدمة ألعاب (الاركيد). ويسري الترخيص أيضا على جميع المتاجر الإلكترونية التي تمارس هذا النشاط في المملكة.

أقمار صناعية

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تعتزم الهيئة تقديم خدمة الترخيص لمنصة توزيع عبر أجهزة الاستقبال الفضائي، وهي عبارة عن ترخيص لتشغيل منصة توزيع وإدارة قنوات فضائية عبر الأقمار الصناعية، وتشمل مقدمي خدمات توزيع البث المباشر عبر الأقمار الصناعية، الذين يستخدمون نظام وصول مشروط (CAS) لبث المحتوى المرئي والمسموع.

خدمات للإعلام المرئي والمسموع

ربط منصة الخدمات الإلكترونية مع الجهات الحكومية

إنشاء مختبر ومعمل لفحص الأجهزة

تقديم عشرات الخدمات إلكترونيا عبر منصتها

تقديم خدمة الترخيص لاستيراد المحتوى الإعلامي

الترخيص لمنصة توزيع عبر أجهزة الاستقبال الفضائي