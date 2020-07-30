ضيوف الرحمن ملبين مكبرين

اكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية تقربًا لله، تعالى، راجين منه القبول والمغفرة مقتدين بسنة النبي - صلى الله عليه وسلم- ملبّين ومكبّرين، وسط إجراءات صحية وتدابير وقائية وخدمات متكاملة وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتمكين الحجاج من أداء مناسكهم بروحانية وإيمانية تامة.

إجراءات احترازية

وصل ضيوف الرحمن إلى مقر السكن المخصص لهم في مشعر منى وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية لموسم حج 1441 في مسارات منظمة، مما يحقق التباعد بين الحجاج بشكل آمن وصحي، بمرافقة مشرفين لضمان التقيد بالتعليمات والإجراءات الوقائية.

حركة الحجيج

رافق توافد مواكب ضيوف بيت الله الحرام إلى مشعر منى رجال الأمن بمختلف قطاعاتهم، الذين تابعوا حركة الحجيج لضمان أمنهم وسلامتهم.

وكان حجاج بيت الله الحرام قد أدّوا، أمس، طواف القدوم وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة.