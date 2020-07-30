وفاة وتضرر 27 منزلا في أمطار جازان

تواصل هطول الأمطار، أمس، على مناطق جازان وعسير ونجران والباحة، وتسببت أمطار جازان في وفاة وتضرر 27 منزلا.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أنه تمت مباشرة بلاغ بمحافظة الداير عن انهيار جزئي لجدار منزل إضافة لحالات دخول لمياه الأمطار بمحافظة أحد المسارحة 26 منزلاً وتم تمرير البلاغات للبلدية لاتخاذ اللازم.

كما باشرت فرق الدفاع المدني حالة انجراف جثة مجهولة الهوية من الجنسية الإفريقية عبر السيول على ضفة وادي دفا التابع لمحافظة الداير وتم تسليمها لجهة الاختصاص.

عبور الأودية

حذر الغامدي من الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول نظراً لما تشهده المنطقة من استمرار التقلبات والمتغيرات الجوية وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها وعدم السباحة في المياه الراكدة تجنباً لأي مكروه.

وكانت الأرصاد حذرت من موجة الأمطار التي سوف تشهدها بعض مناطق المملكة، حيث تواصلت الأمطار على مناطق جازان وعسير ونجران والباحة.

تحسن الأجواء

خلال الأيام التي سبقت الأمطار كانت درجة الحرارة على منطقتي جازان ونجران مرتفعه تلامس 45 درجة، إلا أن الأمطار هبطت بدرجة الحرارة إلى 22 درجة، وتلبدت السماء بالغيوم.

ضباب كثيف

واصلت الأمطار الغزيرة هطولها على منطقة عسير وسالت على أثرها العديد من الأودية وسط انتشار للضباب الكثيف على المرتفعات، وشهدت بعض القرى والهجر انقطاعات للكهرباء خصوصا شرق المنطقة، فيما شهدت بعض من شوارع مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط والحرجة تجمعات للمياه واستنفرت الجهات المعنية طاقاتها البشرية والآلية لمواجهة الأمطار التي هطلت بغزارة على المنطقة ومحافظاتها.

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وقال الناطق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بعسير النقيب محمد عبده السيد، إن الأمطار شملت مدينة أبها ومحافظة تنومة وسراة عبيدة وبيشة وتثليث وخميس مشيط وأحد رفيدة ومحايل عسير ورجال ألمع والنماص وبلقرن والحرجة.

ورفعت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة لها جاهزيتها للتعامل مع الحالة الجوية الماطرة، حيث قامت الفرق الميدانية خلال اليومين الماضيين بنزح نحو 21.460 طناً من مياه الأمطار، إضافة إلى معالجة نواتج مياه الأمطار، ورفع المخلفات في نحو 224 موقعاً بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

كميات الأمطار التي هطلت على عسير

أبها - غزيرة

خميس مشيط - متوسطة

رجال ألمع - متوسطة

بلقرن - غزيرة

سراة عبيدة - متوسطة

ظهران الجنوب - خفيفة