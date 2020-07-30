13 جهة حكومية وخاصة للتيسير على زوار المسجد النبوي

خدمات متميزة
تكثف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي كافة الجهود لخدمة المصلين والزائرين للمسجد النبوي من خلال مضاعفة أعداد العاملين، وتنسيق الجهود والمهام بين الجهات ذات العلاقة في المسجد النبوي للعمل على راحة الزائرين والمصلين والحجاج، كما تعمل على متابعة الخدمات المقدمة من جميع الإدارات على مدار الساعة حرصاً منها على تقديم خدمات متميزة لزوار المسجد النبوي.
حركة الحشود
تهيئ الوكالة 16 ألف سجادة في المسجد النبوي وساحاته الخارجية، و100 باب لضمان تيسير وتسهيل دخول وخروج المصلين من وإلى المسجد النبوي، وتم أيضاً توفير 16 ألف حافظة زمزم، إضافة إلى العمل على انسيابية حركة الحشود البشرية في عموم المسجد النبوي من خلال المحافظة على الممرات خالية من أي معوقات للحركة وذلك تسهيلاً للزائرين والمصلين.
متابعة الخدمات
أوضح وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة المكلف محمد البيجاوي، أن الخدمات الأساسية التي تقدم سنويا للحجاج تتمثل في استقبال الحجاج وإسكانهم، وتفقد جاهزية المساكن وجودة الخدمات المقدمة فيها، إرشاد الحجاج التائهين، تفقد أحوال الحجاج المرضى والمنومين في المستشفيات ومتابعة الخدمات المقدمة لهم، تحقيق الانسيابية وتفادي التكدس في المنافذ، متابعة عمليات النقل وسلامة الحافلات قبل مغادرة الحجاج.
تسخير الطاقات
أوضح متحدث مديرية الشؤون الصحية بالمدينة مؤيد أبو عنق لـ»دوت الخليج» أن وزارة الصحة ممثلة بمديرية الشؤون الصحية بالمدينة تقدم عددا من الخدمات الصحية الأساسية وتسخر كافة طاقتها لخدمة الحجاج من كل عام واعتادت سنويا على خدمة كبار السن داخل المراكز من ضمن برنامج ساند وكذلك النقل الإسعافي من مراكز محيط الحرم إلى مركز القلب أو مستشفيات المنطقة للحالات الحرجة، إضافة لفرقة التوعية المتمركزة في المراكز الصحية حول ساحة الحرم النبوي الشريف. كما تقوم الصحة بخدمات نوعية من قسطرة وإنعاش قلب وعملية قلب مفتوح وعمليات حرجة أو خدمات صحية متقدمة من غسيل كلى ونقل دم.
من خدمات الجهات الحكومية
100 باب لتسهيل دخول وخروج المصلين
16 ألف حافظة زمزم
إسكان الحجاج وتفقد جاهزية المساكن
متابعة عمليات النقل وسلامة الحافلات
النقل الإسعافي في محيط الحرم
فرق صحية متمركزة حول ساحة الحرم
إرشاد الحجاج التائهين
خدمة كبار السن
كانت هذه تفاصيل خبر 13 جهة حكومية وخاصة للتيسير على زوار المسجد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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