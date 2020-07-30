13 جهة حكومية وخاصة للتيسير على زوار المسجد النبوي

تسعى 13 جهة حكومية وخاصة لتذليل كافة العقبات لزوار المسجد النبوي طيلة الأيام، وتتضاعف تلك الجهود في فترة قدوم حجاج بيت الله، من أجل تنظيم دخول وخروج الزوار ومرور المركبات داخل المنطقة المركزية، فيما تظهر الأعمال التطوعية لمجموعة من أفراد وأبناء المدينة في الساحات بنقل المصلين، وتقديم أنواع الخدمات التي تيسر عليهم الوصول للمسجد.

خدمات متميزة

تكثف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي كافة الجهود لخدمة المصلين والزائرين للمسجد النبوي من خلال مضاعفة أعداد العاملين، وتنسيق الجهود والمهام بين الجهات ذات العلاقة في المسجد النبوي للعمل على راحة الزائرين والمصلين والحجاج، كما تعمل على متابعة الخدمات المقدمة من جميع الإدارات على مدار الساعة حرصاً منها على تقديم خدمات متميزة لزوار المسجد النبوي.

حركة الحشود

تهيئ الوكالة 16 ألف سجادة في المسجد النبوي وساحاته الخارجية، و100 باب لضمان تيسير وتسهيل دخول وخروج المصلين من وإلى المسجد النبوي، وتم أيضاً توفير 16 ألف حافظة زمزم، إضافة إلى العمل على انسيابية حركة الحشود البشرية في عموم المسجد النبوي من خلال المحافظة على الممرات خالية من أي معوقات للحركة وذلك تسهيلاً للزائرين والمصلين.

متابعة الخدمات

أوضح وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة المكلف محمد البيجاوي، أن الخدمات الأساسية التي تقدم سنويا للحجاج تتمثل في استقبال الحجاج وإسكانهم، وتفقد جاهزية المساكن وجودة الخدمات المقدمة فيها، إرشاد الحجاج التائهين، تفقد أحوال الحجاج المرضى والمنومين في المستشفيات ومتابعة الخدمات المقدمة لهم، تحقيق الانسيابية وتفادي التكدس في المنافذ، متابعة عمليات النقل وسلامة الحافلات قبل مغادرة الحجاج.

تسخير الطاقات

أوضح متحدث مديرية الشؤون الصحية بالمدينة مؤيد أبو عنق لـ»دوت الخليج» أن وزارة الصحة ممثلة بمديرية الشؤون الصحية بالمدينة تقدم عددا من الخدمات الصحية الأساسية وتسخر كافة طاقتها لخدمة الحجاج من كل عام واعتادت سنويا على خدمة كبار السن داخل المراكز من ضمن برنامج ساند وكذلك النقل الإسعافي من مراكز محيط الحرم إلى مركز القلب أو مستشفيات المنطقة للحالات الحرجة، إضافة لفرقة التوعية المتمركزة في المراكز الصحية حول ساحة الحرم النبوي الشريف. كما تقوم الصحة بخدمات نوعية من قسطرة وإنعاش قلب وعملية قلب مفتوح وعمليات حرجة أو خدمات صحية متقدمة من غسيل كلى ونقل دم.

من خدمات الجهات الحكومية

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100 باب لتسهيل دخول وخروج المصلين

16 ألف حافظة زمزم

إسكان الحجاج وتفقد جاهزية المساكن

متابعة عمليات النقل وسلامة الحافلات

النقل الإسعافي في محيط الحرم

فرق صحية متمركزة حول ساحة الحرم

إرشاد الحجاج التائهين

خدمة كبار السن