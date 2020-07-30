السعودية اليوم / "الأرصاد" : سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - ليوم غد الخميس , تضمن نشاطا للرياح السطحية وسحب رعدية ممطرة وتدن في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة ومحافظات المهد ووادي الفرع.

وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة والنصف صباحا وتستمر حتى الساعة السابعة صباحا.

//انتهى//

01:46ت م

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