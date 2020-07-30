السعودية اليوم / بلدية محافظة العيدابي تباشر نزح وتصريف مياه الأمطار



العيدابي 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليه 2020 م واس

باشرت بلدية محافظة العيدابي ممثلة بإدارة الكوراث والطوارئ عمليات نزح وتصريف مياه الأمطار وصيانة الطرق بالمحافظة والقرى التابعة ، وذلك بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة جازان .

وتعاملت الفرق الميدانية التابعة للبلدية بشكل فوري مع البلاغات ، وعملت على إزالة مخلفات الأمطار وصيانة الطرق بشكل مباشر إثر الحالة المطرية والتغيرات الجوية التي تمر بها معظم مناطق المملكة هذا الأسبوع.

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