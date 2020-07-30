السعودية اليوم / البرازيل تسجل أكثر من 70 ألف إصابة جديدة بكورونا في رقم قياسي جديد



برازيليا 8 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واس

أظهرت بيانات وزارة الصحة في البرازيل تسجيل رقم قياسي جديد في الإصابات اليومية بفيروس

وطبقاً لأرقام الوزارة فإن البرازيل سجلت حتى الآن أكثر من 2.5 مليون حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و 90134 وفاة منذ تفشي الوباء في البلاد.

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برازيليا 8 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسأظهرت بيانات وزارة الصحة في البرازيل تسجيل رقم قياسي جديد في الإصابات اليومية بفيروس كورونا والوفيات الناجمة عنه اليوم، حيث بلغت الإصابات الجديدة 70074 والوفيات 1595.وطبقاً لأرقام الوزارة فإن البرازيل سجلت حتى الآن أكثر من 2.5 مليون حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و 90134 وفاة منذ تفشي الوباء في البلاد.// انتهى //00:34ت م0270

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