السعودية اليوم / مصر تسجل 409 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 37 حالة وفاة



القاهرة 8 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واس

سجلت مصر 409 حالات إيجابية جديدة لفيروس

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي سثجل في مصر بفيروس كورونا المستجد 93356 حالة من ضمنهم 37025 حالات شفاء، و 4728 حالة وفاة.

// انتهى //

00:27ت م

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القاهرة 8 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسسجلت مصر 409 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 37 حالة وفاة، وخروج 1066 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 37025 حالةً.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي سثجل في مصر بفيروس كورونا المستجد 93356 حالة من ضمنهم 37025 حالات شفاء، و 4728 حالة وفاة.// انتهى //00:27ت م0267

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