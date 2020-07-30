السعودية اليوم / الرئيس الأمريكي يُعلن حالة الطوارئ في جزر فيرجن بسبب إعصار مداري محتمل



واشنطن 8 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واس

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ في أراضي جزر فيرجن الأمريكية، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة في الإقليم بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن الإعصار المداري المحتمل التاسع بدءاً من 27 يوليو 2020.

جاء ذلك في بيان صادر عن البيت الأبيض اليوم، أوضح أن الإعلان سيسمح لوزارة الأمن الداخلي، والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، بتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ للسكان المحليين، وتقديم المساعدة المناسبة لتدابير الطوارئ، وإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات والصحة والسلامة العامة.

كما يخوّل إعلان حالة الطوارئ في جزر فيرجن، وكالة إدارة الطوارئ الفدرالية بتحديد وتعبئة وتوفير المعدات - حسب تقديرها -، والموارد اللازمة للتخفيف من آثار الطوارئ.

وأكد البيت الأبيض أنه سيتم توفير تدابير الحماية الطارئة، التي تقتصر على المساعدة الفيدرالية المباشرة وتعويضات الرعاية الجماعية بما في ذلك الإجلاء ودعم المأوى بتمويل اتحادي بنسبة 75 في المئة.

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23:41ت م

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