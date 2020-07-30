السعودية اليوم / المغرب تسجل أعلى نسبة إصابات فيروس كورونا منذ بدء الوباء



الرباط 8 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واس

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية أعلى نسبة إصابات بفيروس

وأضافت وزارة الصحة المغربية اليوم أن عدد الوفيات بلغ 334 بعد الإعلان عن سبع وفيات جديدة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 17125 بعد تعافي 59 شخصاً، أما عدد الحالات الحرجة وصل إلى 81 حالةً.

// انتهى //

23:41ت م

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الرباط 8 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسسجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية أعلى نسبة إصابات بفيروس كورونا المستجد وذلك بإحصائها 826 حالة منذ ظهوره في البلاد في الثاني من مارس الماضي.وأضافت وزارة الصحة المغربية اليوم أن عدد الوفيات بلغ 334 بعد الإعلان عن سبع وفيات جديدة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 17125 بعد تعافي 59 شخصاً، أما عدد الحالات الحرجة وصل إلى 81 حالةً.// انتهى //23:41ت م0257

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