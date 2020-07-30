السعودية اليوم / المساعدات الأمريكية لدعم الاستجابة الدولية لكوفيد-19 تتجاوز 20 مليار دولار



واشنطن 8 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واس

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الحكومة الأمريكية خصصت 20.5 مليار دولار لدعم الاستجابة الدولية لجائحة كوفيد-19، التي تتضمن الالتزامات بتطوير لقاحات وعلاجات، وجهود التأهب، والمساعدات الخارجية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صادر اليوم: إن الحكومة الأمريكية خصصت منذ ظهور فيروس

وأوضحت أن ذلك التمويل سيساعد في إنقاذ الأرواح من خلال تعزيز التثقيف الصحي، وحماية مرافق الرعاية الصحية، وزيادة قدرات المختبرات والاستجابة السريعة ومراقبة المرض، في أكثر من 120 بلداً.

وأضاف بيان الخارجية الأمريكية: أن الولايات المتحدة ومن خلال العمل مع القطاع الخاص، تفي بالتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوفير أجهزة التنفس الاصطناعي لشركائها وحلفائها في إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، مشيراً إلى أن المساعدات الأمريكية الخارجية للاستجابة لجائحة كورونا شملت حتى الآن أكثر من 250 مليون دولار مخصصة لأجهزة التنفس.

وشملت مساعدات الخارجية الأمريكية ووكالة التنمية الدولية أكثر من 875 مليون دولار في المساعدات الإنسانية بشكل عام، عبر برنامج المساعدة الدولية في حالات الكوارث، وبرنامج مساعدة الهجرة واللاجئين.

كما شملت أكثر من 490 مليون دولار من المساعدات الصحية الطارئة من صندوق احتياطي الطوارئ الصحية لحالات تفشي الأمراض المعدية، التابع لوكالة التنمية الدولية، ومن برامج أخرى خاصة بالصحة العالمية. وتعطي هذه الأموال الأولوية للتدخلات الخاصة بالحد من الجائحة وإعداد المجتمعات في الدول النامية المتأثرة من أو المعرضة لخطر كوفيد-19.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة قدمت أيضاً أكثر من 208 ملايين دولار من صندوق الدعم الاقتصادي، لتعزيز مصالح السياسة الخارجية الأمريكية من خلال تمويل الجهود القصيرة الأمد لتخفيف آثار الجائحة ومعالجة الآثار المترتبة عن كورونا على المدى البعيد.

وتضاف المساعدات الجديدة إلى أكثر من 100 مليار دولار من التمويل الأمريكي في مجال الصحة العالمية، وحوالي 70 مليار دولار من المساعدات الإنسانية التي قدمتها الولايات المتحدة إلى دول أجنبية خلال العقد الأخير فقط.

وفيما يتعلق بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أوضحت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة خصصت للعراق حوالي 48.6 مليوناً من الدعم لمواجهة الفيروس تشمل أكثر من 33.1 مليون دولار في المساعدات الصحية والإنسانية.

كما خصصت للبنان 41.6 مليون دولار، وخصصت للأردن 35.3 مليون دولار تقريباً، وأكثر من 31 مليون دولار لسوريا، و13 مليون دولار لليبيا، وأكثر من 12.6 مليون دولار لليمن، و7.7 ملايين دولار تقريباً للمغرب، وخمسة ملايين لغزة والضفة الغربية، و4.1 ملايين دولار للجزائر، وحوالي 2.7 مليون دولار لمصر.

وخصصت الولايات المتحدة - بحسب البيان - لتركيا حوالي 9.7 ملايين دولار على شكل مساعدات من برنامج مساعدة الهجرة واللاجئين لدعم جهود استجابتها لكورونا بين اللاجئين داخل أراضيها والمجتمعات التركية التي تستضيفهم.

// انتهى //

23:37ت م

0256



واشنطن 8 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الحكومة الأمريكية خصصت 20.5 مليار دولار لدعم الاستجابة الدولية لجائحة كوفيد-19، التي تتضمن الالتزامات بتطوير لقاحات وعلاجات، وجهود التأهب، والمساعدات الخارجية.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صادر اليوم: إن الحكومة الأمريكية خصصت منذ ظهور فيروس كورونا أكثر من 1.5 مليار دولار للخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لتقديم مساعدات إنسانية واقتصادية وطبية طارئة لدعم حكومات ومنظمات دولية ومنظمات غير حكومية في القضاء على كورونا المستجد.وأوضحت أن ذلك التمويل سيساعد في إنقاذ الأرواح من خلال تعزيز التثقيف الصحي، وحماية مرافق الرعاية الصحية، وزيادة قدرات المختبرات والاستجابة السريعة ومراقبة المرض، في أكثر من 120 بلداً.وأضاف بيان الخارجية الأمريكية: أن الولايات المتحدة ومن خلال العمل مع القطاع الخاص، تفي بالتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوفير أجهزة التنفس الاصطناعي لشركائها وحلفائها في إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، مشيراً إلى أن المساعدات الأمريكية الخارجية للاستجابة لجائحة كورونا شملت حتى الآن أكثر من 250 مليون دولار مخصصة لأجهزة التنفس.وشملت مساعدات الخارجية الأمريكية ووكالة التنمية الدولية أكثر من 875 مليون دولار في المساعدات الإنسانية بشكل عام، عبر برنامج المساعدة الدولية في حالات الكوارث، وبرنامج مساعدة الهجرة واللاجئين.كما شملت أكثر من 490 مليون دولار من المساعدات الصحية الطارئة من صندوق احتياطي الطوارئ الصحية لحالات تفشي الأمراض المعدية، التابع لوكالة التنمية الدولية، ومن برامج أخرى خاصة بالصحة العالمية. وتعطي هذه الأموال الأولوية للتدخلات الخاصة بالحد من الجائحة وإعداد المجتمعات في الدول النامية المتأثرة من أو المعرضة لخطر كوفيد-19.وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة قدمت أيضاً أكثر من 208 ملايين دولار من صندوق الدعم الاقتصادي، لتعزيز مصالح السياسة الخارجية الأمريكية من خلال تمويل الجهود القصيرة الأمد لتخفيف آثار الجائحة ومعالجة الآثار المترتبة عن كورونا على المدى البعيد.وتضاف المساعدات الجديدة إلى أكثر من 100 مليار دولار من التمويل الأمريكي في مجال الصحة العالمية، وحوالي 70 مليار دولار من المساعدات الإنسانية التي قدمتها الولايات المتحدة إلى دول أجنبية خلال العقد الأخير فقط.وفيما يتعلق بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أوضحت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة خصصت للعراق حوالي 48.6 مليوناً من الدعم لمواجهة الفيروس تشمل أكثر من 33.1 مليون دولار في المساعدات الصحية والإنسانية.كما خصصت للبنان 41.6 مليون دولار، وخصصت للأردن 35.3 مليون دولار تقريباً، وأكثر من 31 مليون دولار لسوريا، و13 مليون دولار لليبيا، وأكثر من 12.6 مليون دولار لليمن، و7.7 ملايين دولار تقريباً للمغرب، وخمسة ملايين لغزة والضفة الغربية، و4.1 ملايين دولار للجزائر، وحوالي 2.7 مليون دولار لمصر.وخصصت الولايات المتحدة - بحسب البيان - لتركيا حوالي 9.7 ملايين دولار على شكل مساعدات من برنامج مساعدة الهجرة واللاجئين لدعم جهود استجابتها لكورونا بين اللاجئين داخل أراضيها والمجتمعات التركية التي تستضيفهم.// انتهى //23:37ت م0256

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المساعدات الأمريكية لدعم الاستجابة الدولية لكوفيد-19 تتجاوز 20 مليار دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.