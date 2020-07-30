شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثة طفل جرفته سيول أضم والان نبدء بالتفاصيل

انتشلت فرق الدفاع المدني جثمان طفل يبلغ من العمر 4 سنوات من وادي دوقة بمحافظة أضم بعد أن جرفه السيل. ‏وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن مركز العمليات الأمنية 911 تلقى بلاغاً أمس، يفيد بجرف السيل لطفل بوادي دوقة، وعلى الفور جرى تحريك فرق الإنقاذ المائي والمعدات المساندة لموقع الحادث وبالوصول اتضح أن الحالة عبارة عن جرف السيل لطفل يبلغ من العمر ٤ أعوام. وأوضح أن فرق الإنقاذ المائي قامت بالبحث بمجرى الوادي والمزارع المجاورة ووجدت جثة الطفل بإحدى المزارع القريبة.

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