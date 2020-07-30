، مصر تسجِّل 409 إصابات جديدة بـ" كورونا" و37 وفاة ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس الأربعاء تسجيل 409 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا، و37 حالة وفاة، وخروج 1066 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 37025 حالة.
وتفصيلاً، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، الدكتور خالد مجاهد، في بيان أمس أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد 93356 حالة، من ضمنهم 37025 حالة شفاء، و4728 حالة وفاة.
30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441 12:52 AM
إجمالي الإصابات بلغ 93356 حالة بينهم 37025 متعافيًامصر تسجِّل 409 إصابات جديدة بـ" كورونا" و37 وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس الأربعاء تسجيل 409 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا، و37 حالة وفاة، وخروج 1066 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 37025 حالة.
وتفصيلاً، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، الدكتور خالد مجاهد، في بيان أمس أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد 93356 حالة، من ضمنهم 37025 حالة شفاء، و4728 حالة وفاة.
، مصر تسجِّل 409 إصابات جديدة بـ" كورونا" و37 وفاة ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تسجِّل 409 إصابات جديدة بـ" كورونا" و37 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.