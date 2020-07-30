محمد بن مسعود - الدمام - سالكوه اضطروا إلى استخدام "الترابي" بعد أن خف منسوب المياه تسبَّبت قوة الأمطار والسيول التي شهدتها بعض المراكز جنوب الليث في انهيار وقَطْع طريق حفار الرميضة؛ وذلك لتشبُّع التربة بالمياه؛ ما أدى إلى جرف الأسفلت، وتوقُّف الحركة المرورية على ذلك الطريق؛ فاضطر سالكوه لاستخدام الطريق الترابي بعد أن خف منسوب مياه السيل. 30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441 12:35 AM سالكوه اضطروا إلى استخدام "الترابي" بعد أن خف منسوب المياه Advertisements الأمطار والسيول تجرف طريق حفار الرميضة جنوب الليث الأمطار والسيول تجرف طريق حفار الرميضة جنوب الليث تسبَّبت قوة الأمطار والسيول التي شهدتها بعض المراكز جنوب الليث في انهيار وقَطْع طريق حفار الرميضة؛ وذلك لتشبُّع التربة بالمياه؛ ما أدى إلى جرف الأسفلت، وتوقُّف الحركة المرورية على ذلك الطريق؛ فاضطر سالكوه لاستخدام الطريق الترابي بعد أن خف منسوب مياه السيل. الكلمات المفتاحية ، الأمطار والسيول تجرف طريق حفار الرميضة جنوب الليث ،

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