السعودية | الأردن ترحب بجهود المملكة في تسريع العمل لتنفيذ اتفاق الرياض

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:35 مساءً, 29 يوليو 2020 م المناطق - واس رحبت وزارة الخارجية الأردنية اليوم، بجهود المملكة العربية السعودية التي أدت إلى تطورات إيجابية وأسهمت في تسريع العمل لتنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، ووصفت ذلك بأنها خطوة مهمة لوقف إطلاق النار والتصعيد والدفع باتجاه إحلال السلام والأمن والاستقرار في اليمن ودعم مسار الحل السياسي بهدف إنهاء الأزمة اليمنية.

وأثنت الوزارة في بيان صحفي، على جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في استئناف تنفيذ اتفاق الرياض وتجاوب الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لاستئناف خطوات حل الأزمة سياسياً وإحلال الأمن والسلام والاستقرار في اليمن والمنطقة وفق المرجعيات المعتمدة وبما يُجنّب اليمنيين مزيداً من المعاناة الإنسانية والاقتصادية.

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