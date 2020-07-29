شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا ترحب بآلية تنفيذ «اتفاق الرياض»: خطوة لتحقيق السلام والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف السفير أبي زيد: "نثمن دور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، في تقريب وجهات النظر بين الأطراف، لاستعادة الوحدة في اليمن".
وتابع : "من خلال التقريب بين الطرفين، يمثّل تنفيذ اتفاق الرياض خطوة أساسية نحو تحقيق سلام دائم للشعب اليمني، وأن تحقيق السلام والوحدة في اليمن، هو أمر ضروري من أجل الاستقرار الإقليمي وتلبية الاحتياجات الملحة للشعب اليمني ".
وأضاف: "سيتطلب الحل الدائم من جميع الأطراف تقديم تنازلات، ونكرر مجدداً دعمنا المستمر للجهود التي تقودها الأمم المتحدة للمضي قدماً في العملية السياسية باليمن ".
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