شكرا لقرائتكم خبر عن «أم القرى» تدعم منظومة الحج بـ3 كراسي بحثية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

نجحت عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى، اليوم الأربعاء، في دعم منظومة الحج والعمرة والزيارة، بثلاثة كراسي بحثية جديدة تُحقق تطلعات برنامج رؤية 2030 التنفيذي "خدمة ضيوف الرحمن".

والكراسي العلمية الثلاثة التي دشنها رئيس الجامعة، الدكتور عبد الله بافيل، هي "كرسي إثراء تجربة ضيوف الرحمن"، و"كرسي أبحاث البنية التحتية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة"، و"كرسي بحوث الوبائيات بمنظومة الحج والعمرة والزيارة".

وأكد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالوهاب الرسيني ، أنه لزامًا على المؤسسات العلمية القيام بواجبها في دعم منظومة الحج والعمرة، وجامعة أم القرى، بحكم موقعها في قلب المشاعر المقدسة، استشعرت هذه المسؤولية؛ فكان من أولوياتها البحثية، إنشاء هذه الكراسي البحثية المؤثرة".