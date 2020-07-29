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2020-07-29 العثور على جثة طفل جرفته السيول بوادي دوقه بأضم متابعات الخليج 365 - أضم أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه تم العثور على جثة طفل جرفته السيول بمحافظة أضم. Advertisements وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في “تويتر”: إن مدني أضم عثر على جثة طفل يبلغ من العمر 4 أعوام جرفه السيل بوادي دوقه ليستقر بإحدى المزارع بقرية الجائزة. ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني مجموعة من الصور لمباشرة انتشال جثمان الطفل، وعلقت بقولها: “نسأل الله أن يجعله شفيعًا لوالديه”.



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