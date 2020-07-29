بشرى سارة بالسعودية .. صرف مليار ريال

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 29 يوليو 2020 11:15 مساءً - ‏ساعة واحدة مضت أخبار السعودية 196 زيارة

قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إنها بدأت بصرف تعويض دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا لشهر أغسطس.

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وأضافت المؤسسة عبر حسابها في تويتر اليوم: “بلغ مبلغ التعويض مليار ريال، وبلغ عدد المستفيدين من التعويض أكثر من 415 ألفاً، وبلغ عدد المنشآت المستفيدة أكثر 90 ألفاً”.

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز قد وافق في إبريل الماضي على حزمة إضافية من التدابير الهادفة لمساعدة القطاع الخاص على تجاوز الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية، حينها أن المبادرة تستهدف توفير سيولة نقدية للقطاع الخاص، ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، والعمل بشكل مستمر على دراسة آثار وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وتحدياتها في عددٍ من القطاعات والمناطق.