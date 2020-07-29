محمد بن مسعود - الدمام - لا تزال سماء العاصمة المقدسة ملبدة بالغيوم هطلت مساء اليوم الأربعاء أمطار خفيفة إلى متوسطة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة وضواحيها والمشاعر المقدسة، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة لمزيد من الأمطار. جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد. 29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441 11:53 PM لا تزال سماء العاصمة المقدسة ملبدة بالغيوم Advertisements أمطار خفيفة إلى متوسطة على مكة والمشاعر المقدسة أمطار خفيفة إلى متوسطة على مكة والمشاعر المقدسة هطلت مساء اليوم الأربعاء أمطار خفيفة إلى متوسطة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة وضواحيها والمشاعر المقدسة، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة لمزيد من الأمطار. جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد. الكلمات المفتاحية ، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مكة والمشاعر المقدسة ،

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