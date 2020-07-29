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أوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه لا صحة للمنشور الذي تم تداوله والمتضمن رصدًا لبطولات الأندية، مؤكدًا أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية بشأن الاستغلال غير المشروع لشعار واسم الاتحاد.
ونشر الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" تغريدة قال فيها :"يود الاتحاد السعودي لكرة القدم الإيضاح أنه لا صحة للمنشور الذي يجري تداوله والمتضمن رصدًا لبطولات الأندية، ويؤكد في هذا الإطار أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية المتبعة مع الجهات الرسمية بشأن الاستغلال غير المشروع لشعار واسم الاتحاد.
اتحاد القدم ينفي صحة المنشور المتضمن رصدًا لبطولات الأنديةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-29
أوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه لا صحة للمنشور الذي تم تداوله والمتضمن رصدًا لبطولات الأندية، مؤكدًا أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية بشأن الاستغلال غير المشروع لشعار واسم الاتحاد.
ونشر الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" تغريدة قال فيها :"يود الاتحاد السعودي لكرة القدم الإيضاح أنه لا صحة للمنشور الذي يجري تداوله والمتضمن رصدًا لبطولات الأندية، ويؤكد في هذا الإطار أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية المتبعة مع الجهات الرسمية بشأن الاستغلال غير المشروع لشعار واسم الاتحاد.
29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
11:25 PM
29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
11:48 PM
قال إنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية
أوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه لا صحة للمنشور الذي تم تداوله والمتضمن رصدًا لبطولات الأندية، مؤكدًا أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية بشأن الاستغلال غير المشروع لشعار واسم الاتحاد.
ونشر الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" تغريدة قال فيها :"يود الاتحاد السعودي لكرة القدم الإيضاح أنه لا صحة للمنشور الذي يجري تداوله والمتضمن رصدًا لبطولات الأندية، ويؤكد في هذا الإطار أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية المتبعة مع الجهات الرسمية بشأن الاستغلال غير المشروع لشعار واسم الاتحاد.
، اتحاد القدم ينفي صحة المنشور المتضمن رصدًا لبطولات الأندية ،
المصدر : الخليج 365
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