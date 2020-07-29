، تحضيرًا لاستكمال الدوري .. الشباب يكسب المجزل بثلاثية ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - حقق فريق الشباب الكروي الأول فوزًا كبيرًا على ضيفه المجزل (درجة أولى) بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، تحضيرًا لاستكمال الدوري السعودي للمحترفين، والتي أُقيمت على ملعب الأمير خالد بن سلطان.
تمكن الشباب أن ينهي الشوط الأول لصالحه بهدفين عن طريق كريستيان جوانكا، بتسديدة رائعة سكنت الشباك، قبل أن يضيف زميله ماخيتي ديوب، الهدف الثاني بعد تمريرة متقنة من زميله داخل منطقة الجزاء.
وفي الشوط الثاني، أجرى مدرب الشباب، عدة تبديلات، للوقوف على مستوى وجاهزية بعض اللاعبين، قبل أن يكمل الثلاثية الشبابية، البديل متعب الحربي.
ودخل الشباب المواجهة بتشكيلة مكونة من فاروق بن مصطفى، عبد الله الشامخ، محمد سالم، أحمد شراحيلي، حسن معاذ، ألفريد ندياي، عبد المجيد الصليهم، سياستياو جونيور، جوانكا، دانيلو اسبيريا، ماخيتي ديوب.
تحضيرًا لاستكمال الدوري .. الشباب يكسب المجزل بثلاثيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-29
حقق فريق الشباب الكروي الأول فوزًا كبيرًا على ضيفه المجزل (درجة أولى) بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، تحضيرًا لاستكمال الدوري السعودي للمحترفين، والتي أُقيمت على ملعب الأمير خالد بن سلطان.
تمكن الشباب أن ينهي الشوط الأول لصالحه بهدفين عن طريق كريستيان جوانكا، بتسديدة رائعة سكنت الشباك، قبل أن يضيف زميله ماخيتي ديوب، الهدف الثاني بعد تمريرة متقنة من زميله داخل منطقة الجزاء.
وفي الشوط الثاني، أجرى مدرب الشباب، عدة تبديلات، للوقوف على مستوى وجاهزية بعض اللاعبين، قبل أن يكمل الثلاثية الشبابية، البديل متعب الحربي.
ودخل الشباب المواجهة بتشكيلة مكونة من فاروق بن مصطفى، عبد الله الشامخ، محمد سالم، أحمد شراحيلي، حسن معاذ، ألفريد ندياي، عبد المجيد الصليهم، سياستياو جونيور، جوانكا، دانيلو اسبيريا، ماخيتي ديوب.
29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
11:19 PM
حقق فريق الشباب الكروي الأول فوزًا كبيرًا على ضيفه المجزل (درجة أولى) بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، تحضيرًا لاستكمال الدوري السعودي للمحترفين، والتي أُقيمت على ملعب الأمير خالد بن سلطان.
تمكن الشباب أن ينهي الشوط الأول لصالحه بهدفين عن طريق كريستيان جوانكا، بتسديدة رائعة سكنت الشباك، قبل أن يضيف زميله ماخيتي ديوب، الهدف الثاني بعد تمريرة متقنة من زميله داخل منطقة الجزاء.
وفي الشوط الثاني، أجرى مدرب الشباب، عدة تبديلات، للوقوف على مستوى وجاهزية بعض اللاعبين، قبل أن يكمل الثلاثية الشبابية، البديل متعب الحربي.
ودخل الشباب المواجهة بتشكيلة مكونة من فاروق بن مصطفى، عبد الله الشامخ، محمد سالم، أحمد شراحيلي، حسن معاذ، ألفريد ندياي، عبد المجيد الصليهم، سياستياو جونيور، جوانكا، دانيلو اسبيريا، ماخيتي ديوب.
، تحضيرًا لاستكمال الدوري .. الشباب يكسب المجزل بثلاثية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر تحضيرًا لاستكمال الدوري .. الشباب يكسب المجزل بثلاثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.