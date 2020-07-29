محمد بن مسعود - الدمام - لمواجهة أضرار كورونا.. "فيفا" يدعم الاتحادات المحلية مالياً

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

الخليج 365

2020-07-29

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الأربعاء، إن مجلسه التنفيذي وافق على البنود الخاصة بخطة الإغاثة التي تبلغ تكلفتها 1.5 مليار دولار وتم تخصيصها للاتحادات المحلية لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.

وتنقسم الخطة إلى ثلاث مراحل، حيث تلقت الاتحادات الـ211 المنضوية في فيفا حصتهم البالغة 152 مليون دولار من برنامج التطوير الآجل 2019 و2020، ويمكن تحويل منح التطوير الأخرى إلى صناديق الإغاثة التشغيلية لمواجهة فيروس (كوفيد - 19).

ومن المقرر أن يتلقى كل اتحاد محلي منحة قدرها 1.5 مليون دولار، وسيتم تخصيص نصف مليون دولار لكرة القدم النسائية، بحلول يناير 2021.

ويمكن لكل اتحاد محلي أيضاً التقدم بطلب للحصول على قروض بدون فائدة تصل إلى خمسة ملايين دولار والتي يمكن استخدامها في الأنشطة بما في ذلك إعادة بدء المسابقات وتنفيذ بروتوكولات العودة إلى اللعب.

وقال السويسري جياني إنفانتينو رئيس فيفا "إن خطة الإغاثة هذه هي مثال رائع لتضامن كرة القدم والتزامها في مثل هذه الأوقات غير المسبوق".