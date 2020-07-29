، الاتفاق يدعم خط الدفاع بالحلواني حتى 2023 ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - نجحت إدارة نادي الاتفاق في كسب خدمات الظهير الأيسر حسين حلواني 24 سنة لتمثيل الفريق الكروي الأول، بداية من الموسم المقبل وحتى 2023 في صفقة انتقال حر.
جرت مراسم التوقيع مساء اليوم الأربعاء في مقر النادي بحضور مدير الاحتراف بنادي الاتفاق محمد الدعلان، ووكيل اللاعب الدكتور صالح اليامي.
يذكر أن اللاعب حسين حلواني تدرج في الفئات السنية بنادي الاتحاد حتى الفريق الأول، خاض بعدها تجارب احترافية متعددة بأندية نجران والباطن والعروبة والطائي، كما ساهم مع المنتخب السعودي لفئة الناشئين في تحقيق بطولتي كأس الخليج وكأس العرب.
من جهته أكد عضو مجلس إدارة نادي الاتفاق ومدير الاحتراف بالنادي محمد الدعلان؛ أن إدارة ناديه تواصل عملها المكثف من أجل تدعيم الفريق الكروي خلال الموسم المقبل وفق استراتيجيتها البنّاءة لصناعة فريق شاب مميز قادر على تحقيق الأهداف المنشودة.
وقال: ”أنهينا التعاقد مع مهاجم الترجي حسن السليس لمدة 5 سنوات إلى جانب الظهير الأيسر حسين حلواني حتى 2023، والجهود ستتواصل بتدعيم الفريق وفق الرؤية الفنية“.
في المقابل أبدى حلواني سعادته بتوقيع عقد انتقاله لتمثيل الاتفاق بداية من الموسم المقبل، مشدداً على أن ارتداء شعار نادٍ عريق كالاتفاق تحدٍّ جديد يفرض عليه العمل باجتهاد، وسيسعى بكل ما يملك في المساهمة في إسعاد جماهير فارس الدهناء.
الاتفاق يدعم خط الدفاع بالحلواني حتى 2023صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-29
نجحت إدارة نادي الاتفاق في كسب خدمات الظهير الأيسر حسين حلواني 24 سنة لتمثيل الفريق الكروي الأول، بداية من الموسم المقبل وحتى 2023 في صفقة انتقال حر.
جرت مراسم التوقيع مساء اليوم الأربعاء في مقر النادي بحضور مدير الاحتراف بنادي الاتفاق محمد الدعلان، ووكيل اللاعب الدكتور صالح اليامي.
يذكر أن اللاعب حسين حلواني تدرج في الفئات السنية بنادي الاتحاد حتى الفريق الأول، خاض بعدها تجارب احترافية متعددة بأندية نجران والباطن والعروبة والطائي، كما ساهم مع المنتخب السعودي لفئة الناشئين في تحقيق بطولتي كأس الخليج وكأس العرب.
من جهته أكد عضو مجلس إدارة نادي الاتفاق ومدير الاحتراف بالنادي محمد الدعلان؛ أن إدارة ناديه تواصل عملها المكثف من أجل تدعيم الفريق الكروي خلال الموسم المقبل وفق استراتيجيتها البنّاءة لصناعة فريق شاب مميز قادر على تحقيق الأهداف المنشودة.
وقال: ”أنهينا التعاقد مع مهاجم الترجي حسن السليس لمدة 5 سنوات إلى جانب الظهير الأيسر حسين حلواني حتى 2023، والجهود ستتواصل بتدعيم الفريق وفق الرؤية الفنية“.
في المقابل أبدى حلواني سعادته بتوقيع عقد انتقاله لتمثيل الاتفاق بداية من الموسم المقبل، مشدداً على أن ارتداء شعار نادٍ عريق كالاتفاق تحدٍّ جديد يفرض عليه العمل باجتهاد، وسيسعى بكل ما يملك في المساهمة في إسعاد جماهير فارس الدهناء.
29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
08:25 PM
نجحت إدارة نادي الاتفاق في كسب خدمات الظهير الأيسر حسين حلواني 24 سنة لتمثيل الفريق الكروي الأول، بداية من الموسم المقبل وحتى 2023 في صفقة انتقال حر.
جرت مراسم التوقيع مساء اليوم الأربعاء في مقر النادي بحضور مدير الاحتراف بنادي الاتفاق محمد الدعلان، ووكيل اللاعب الدكتور صالح اليامي.
يذكر أن اللاعب حسين حلواني تدرج في الفئات السنية بنادي الاتحاد حتى الفريق الأول، خاض بعدها تجارب احترافية متعددة بأندية نجران والباطن والعروبة والطائي، كما ساهم مع المنتخب السعودي لفئة الناشئين في تحقيق بطولتي كأس الخليج وكأس العرب.
من جهته أكد عضو مجلس إدارة نادي الاتفاق ومدير الاحتراف بالنادي محمد الدعلان؛ أن إدارة ناديه تواصل عملها المكثف من أجل تدعيم الفريق الكروي خلال الموسم المقبل وفق استراتيجيتها البنّاءة لصناعة فريق شاب مميز قادر على تحقيق الأهداف المنشودة.
وقال: ”أنهينا التعاقد مع مهاجم الترجي حسن السليس لمدة 5 سنوات إلى جانب الظهير الأيسر حسين حلواني حتى 2023، والجهود ستتواصل بتدعيم الفريق وفق الرؤية الفنية“.
في المقابل أبدى حلواني سعادته بتوقيع عقد انتقاله لتمثيل الاتفاق بداية من الموسم المقبل، مشدداً على أن ارتداء شعار نادٍ عريق كالاتفاق تحدٍّ جديد يفرض عليه العمل باجتهاد، وسيسعى بكل ما يملك في المساهمة في إسعاد جماهير فارس الدهناء.
، الاتفاق يدعم خط الدفاع بالحلواني حتى 2023 ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر الاتفاق يدعم خط الدفاع بالحلواني حتى 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.