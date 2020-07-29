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المطلق يحسم الجدل بشأن الأضحية عن الميت

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

حسم الشيخ الدكتور عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء الجدل بشأن الأضحية عن الميت.

وقال المطلق في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر:" ليس في الأضحية عن الميت دليل يعتمد عليه ".

وأضاف المطلق:" لم يضحِّ النبي ﷺ عن أحدٍ مات قبله من أهله، فقد ماتت زوجته خديجة وأكثر بناته رضي الله عنهن وعمه حمزة وغيرهم ".

وتابع المطلق:" إنما شرعت للأحياء على بيوتهم، قال ﷺ:" على أهل كل بيت، في كل عام أضحية " رواه أحمد وأصحاب السنن ".

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