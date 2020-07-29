شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. فيلم ملون نادر لرحلة الحج قبل 57 عاماً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

رصد مقطع فيديو فيلمًا ملونًا نادرا باللغة العربية لرحلة الحج قبل 57 عاماً، مما أثار إعجاب المواطنين بمواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب المقطع فإن الفيلم تضمن مشاهدا وصورًا للحجاج وهم يؤدون مناسك الحج، ويتنقلون بالحافلات وراجلين بين منى ومزدلفة وعرفات.

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ووفقا لما جاء في المقطع الذي نشرته دارة الملك عبد العزيز فإنه تضمن على وسائل النقل الجوية والبرية والبحرية آنذاك، ومنها طائرات للخطوط الجوية السعودية، والتي كانت تحط رحلة منها كل دقيقتين في مطار جدة تحمل الحجاج.

وبدا في الفيلم الملك فيصل بن عبد العزيز عندما كان ولياً للعهد، أثناء استقباله ووداعه رؤساء بعثات الحج ومشاركته في غسل الكعبة، حيث كان مسؤولاً مباشرًا عن الإشراف على سير شؤون الحج والحجاج بتكليف من الملك سعود بن عبدالعزيز لظروفه الصحية.