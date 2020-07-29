شكرا لمتابعة خبر عن السفير في اليمن: تسريع تنفيذ اتفاق الرياض سينعكس سريعا على اليمنيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فهمي محمد (صدى):

ثمن سفير المملكة في اليمن محمد سعيد الجابري، جهود المملكة فى التوصل لآلية لتنفيذ اتفاق الرياض ومعالجة الخلافات وإزالة العقبات التي تسببت في تأخير تنفيذ الإتفاق الذى وقع فى العام 2019.

وقال الجابري، إن سيترتب على هذه الآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض الذي نأمل أن يساهم بشكل إيجابي وقوي في إطلاق عجلة التنمية وتسريع تنفيذ المشاريع الخدمية والإنسانية ، وأن يعود بالنفع والفائدة على المواطن اليمني الشقيق في مختلف أرجاء الجمهورية اليمنية.

واختتم تصريحاته بالشكر والامتنان للرئيس اليمني ونائبة وحكومته، ووفد المجلس الانتقالي الجنوبي بمناسبة التوصل إلى آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض والتغلب على الصعوبات والمعوقات التي اعترضت سير التنفيذ، كما أشاد وثمن دور وجهود رئيس وهيئة رئاسة مجلس النواب ومستشاري الرئيس اليمني