شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل مروعة في مقتل أربعينية على يد زوجها بتبوك: «أطلق عليها 12 طلقة» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):كشفت مصادر المزيد من التفاصيل حول جريمة قتل زوج لزوجته الأربعينية، اليوم الأربعاء، في تبوك .
وقالت المصادر إن الزوج قتل زوجته إثر خلافات أسرية بإطلاق 12 طلقة عليها من سلاح رشاش داخل حجرة النوم في منزل العائلة؛ حيث أطلق على رأسها طلقتان و10 رصاصات على باقي الجسد، وفقًا لـ"عكاظ".
يذكر أن الزوج بعد ارتكاب جريمته قام بالاتصال على الجهات الأمنية، التي بدورها تحفظت عليه وتمت إحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق معه.
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