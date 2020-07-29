شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. انهيار منزل إثر هطول الأمطار في فيفاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى): وثق أهالي فيفاء جنوب المملكة لحظات أنهيار منزل على الطريق بفعل الأمطار. وثق أهالي فيفاء جنوب المملكة لحظات أنهيار منزل على الطريق بفعل الأمطار. وكانت المنطقة شهدت هطول الأمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة مما أدى إلى تدهور حالة المبنى الذي يتكون من طابق واحد وانهياره على الفور.

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