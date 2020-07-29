بالفيديو.. لحظات مهيبة لإنزال ثوب الكعبة المشرفة وإكسائها بحلتها الجديدة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثّق مقطع فيديو، عملية إنزال ثوب الكعبة المشرفة وإكسائها بحلتها الجديدة، مساء اليوم الأربعاء "يوم التروية". وثّق مقطع فيديو، عملية إنزال ثوب الكعبة المشرفة وإكسائها بحلتها الجديدة، مساء اليوم الأربعاء "يوم التروية". وقام الفريق المحدد من الإدارة العامة لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة بتفكيك الكسوة القديمة وتركيب الجديدة، ثم تثبيتها في أركان الكعبة وسطحها. كما قامت الرئاسة بتأمين كافة الإجراءات الاحترازية وسبل الوقاية والسلامة لتتم هذه العملية في أقصى درجات الأمن والسلامة.

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