شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تحذر من التعرض المباشر للشمس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذرت وزارة الصحة، اليوم الأربعاءـ من التعرض المباشر للشمس، موضحة مخاطر ذلك. حذرت وزارة الصحة، اليوم الأربعاءـ من التعرض المباشر للشمس، موضحة مخاطر ذلك. وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : حتى لا تصاب بالإجهاد الحراري تجنب التعرض المباشر للشمس واحرص على شرب كفايتك من السوائل.

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