شكرا لمتابعة خبر عن الخثلان: التكبير يبدأ بعد صلاة فجر الخميس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أكد الشيخ سعد الخثلان، أن التكبير المقيد أدبار الصلوات الخميس لغير الحاج، يبدأ من بعد صلاة فجر يوم غد الخميس. أكد الشيخ سعد الخثلان، أن التكبير المقيد أدبار الصلوات الخميس لغير الحاج، يبدأ من بعد صلاة فجر يوم غد الخميس. وأضاف: " ويجتمع معه التكبير المطلق حتى غروب شمس يوم الاثنين القادم ( آخر أيام التشريق ) " .

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