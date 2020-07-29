شكرا لمتابعة خبر عن أوقات صلاة عيد الأضحى 1441 هـ في مناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية ، اليوم الأربعاء، عن أوقات صلاة عيد الأضحى 1441 هـ في مناطق المملكة المختلفة. أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية ، اليوم الأربعاء، عن أوقات صلاة عيد الأضحى 1441 هـ في مناطق المملكة المختلفة. وقالت الوزارة عبر حسابها على "تويتر" منذ قليل، إن صلاة العيد في مكة ستكون في تمام الصاحة 6:08، فيما ستكون في المدينة المنورة الساعة 6:04، على أن تقام في الرياض الساعة 5:36 دقيقة. وإليكم مواعيد الصلاة في باقي المناطق وفقًا للوزارة.

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