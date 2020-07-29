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توجيه بتخصيص مواقع للباعة المتجولين وعربات بيع الأطعمة

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الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، المهندس ماجد الحقيل، توجيًها بتخصيص مواقع للباعة المتجولين وعربات بيع الأطعمة.

وأوضح "الحقيل" في تعميم له على البلديات، أنه سيتم تخصيص عدد من العقارات البلدية بما فيها الحدائق والساحات والمرافق العامة للاستفادة منها كمواقع للباعة والجوالة وعربات بيع الأطعمة.

وأشار التعميم وفقًا لـ "عكاظ"، إلى أن هذه المواقع سيتم عرضها في بوابة الاستثمار البلدية " فرص " كمواقع تأجير مؤقت بما يتوافق مع ضوابط تأجير العلاقات البلدية لأغراض مؤقتة وذلك خلال 14 يوم عمل بجميع المواقع التي تم عرضها.

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