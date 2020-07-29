الخارجية: 10 إصابات جديدة في صفوف الفلسطينيين بالخارج ولا وفيات

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء 29 يوليو 2020، بتسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا ، بصفوف الجالية الفلسطينية حول العالم.

كما قالت الخارجية، في تقريرها اليومي، إنه لم يتم تسجيل أية وفاة جديدة في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم لليوم الثالث على التوالي.

وأوضحت الخارجية أنها استلمت من جمهورية مالطا الصديقة تبرعات تشمل كمامات وأقنعة وملابس طبية، حيث قام وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي باستلامها من سفير مالطا وبحضور طواقم الوزارة المختصة، شاكرا مالطا على هذا التبرع الذي يعكس العلاقة المميزة التي تربط البلدين الصديقين.

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وأفادت السفارة الفلسطينية لدى قطر، بتسجيل 9 إصابات جديدة في صفوف الجالية ليرتفع عدد الإصابات الى 717، منها 70 حالة نشطة في الحجر خارج المستشفى، و19 حالة نشطة تحت العلاج في المستشفى لكنها ليست حرجة، و3 حالات حرجة في العناية المركزة بالمستشفى، إضافة إلى أنه تم تسجيل 7 حالات تعاف جديدة، ليرتفع عدد المتعافين تماما إلى 617، فيما سجلت 8 حالات وفاة سابقة.

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وقالت السفارة لدى أوزبكستان، إن أحد موظفيها أصيب بفيروس كورونا، ووضعه الصحي مستقر ويخضع حاليا للحجر المنزلي. وقامت السفارة بأخذ جميع الاحتياطات الطبية والوقائية والفحوصات اللازمة للتأكد من خلو جميع موظفي وأفراد السفارة من الفيروس.

كما أفاد فريق العمل المختص بمتابعة الأوضاع الصحية والمعيشية للجالية في الولايات المتحدة الامريكية بعدم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية، ليبقى عدد الإصابات 2158 إصابة، ولم تسجل أية حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية ليبقى عدد حالات الوفاة 69.