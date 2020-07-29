بطاقات تهاني عيد الأضحى المبارك 2020 للاصدقاء - رسائل تهاني عيد الأضحى 1441

أجمل بطاقات تهنئة عيد الأضحى المبارك 1441، تنشرها لكم وكالة سوا الإخبارية، مع اقتراب العيد الكبير الأضحى المبارك في أغلب الدول العربية والإسلامية، والذي يأتي يوم الجمعة الموافق الحادي الثلاثين من شهر يوليو/تموز الجاري 10 ذي الحجة.

رسائل بطاقات تهنئة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 2020، نوردها لمتابعينا من مختلف دول العربية والاسلامية، في ظل بحث متابعينا الدائم على أفضل الصور من أجل تقديم تهاني لزملاء في العمل والأقارب والأصدقاء في ظل انتشار فيروس كورونا والتباعد الاجتماعي.

يستقبل المسلمون عيد الأضحى المبارك 1441 هذا العام في ظروف استثنائية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في كافة الدول العالم وبحسب منظمة الصحة العالمية فقد انتشرت الموجة الثانية من الفيروس.

بالصور تهاني عيد الاضحى:

• عيد أضحى سعيد وكل عام وأنتم بخير أعاده الله عليكم باليمن والخير والبركات.

• بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أهنئكم وأقول لكم كل عام وأنتم بخير وتقبل الله طاعتكم.

• تقبل الله طاعتك ومن النار أعتقك وبالفردوس أسكنك وبالعيد أسعدك.

• جَعل الله فجر يوم عرفة لكم نوراً، وظهره سروراً، وعصره استبشاراً، ومغربه غفراناً، وجعل لك دعوة لا تُرَدّ، ووهبك رزقاً لا يُعَدّ، و فتح لك باباً في الجنة لا يُسَدّ.

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• عيد أضحى مبارك.

- كل عام وقلوبكم بيضاء وكل عام وأنتم سعداء، كل عام وأنتم بخير.

- اللهم اجعل عيدنا محبتك ورضاك وطاعتك وموالاتك وذكرك والجهاد في سبيلك.

- أشرقت شمس اليوم باسمة الثغر مستبشرة بيوم العيد كل عام وأنت سعيد.

بدأ العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي نشر وبعث للأصدقاء والاحباء في مختلف الدول العربية وخاصة المملكة العربية السعودية بالبحث عن أجمل الرسائل من أجل مشاركتها مع الاصدقاء.

ويصادف يوم غدا الثلاثين من يوليو/تموز الجاري يوم وقفة عرفة في أغلب البلدان العربية والاسلامية، حيث ينتظر المسلمون هذا اليوم بشغف كبير لما له من أجر وثواب عظيم في ذلك اليوم.

وأقتصر موسم الحج هذا العام 1441 على سكان المملكة العربية السعودية وسط إجراءات إحترازية مشددة خوفا من توسع تفشي فيروس كورونا المستجد في المملكة.