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وقعت جريمة قتل في تبوك حيث قُتِلت زوجة على يد زوجها والتي وقعت صباح اليوم بمدينة تبوك. و بحسب المصادر لـ “عكاظ”، إن الجريمة تمت باستخدام سلاح ناري من نوع رشاش داخل غىفة النوم بالمنزل الخاص بالعائلة في حي أبو سبعة .

حيث أقدم على ذلك الزوج نتيجة وجود خلافات زوجية تفاقمت بين الاثنين، إذ أقدم الجاني على أطلاق 12 طلقة (طلقتان بالرأس) والبقية بالجسم داخل حجرة النوم.

و أوضحت المصادر أن الزوج قام بالإتصال على الجهات الأمنية بعد تنفيذه الجريمة، التي بدورها تحفظت عليه وتمت إحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق معه.





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كانت هذه تفاصيل خبر زوج يقتل زوجته بتبوك بإستخدام هذا السلاح و لهذا السبب ! هذا ما فعله بعد الجريمة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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