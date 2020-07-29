«آل الشيخ» يقف على جاهزية الشؤون الإسلامية واستعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن

رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الشؤون الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خالص الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، على عنايتهما ورعايتهما لكل ما يخدم ضيوف الرحمن ويحقق لهم الأمن والطمأنينة، مؤكدًا جاهزية جميع مرافق وقطاعات الوزارة في المشاعر المقدسة؛ لاستقبال ضيوف الرحمن في مسجد نمرة والمشعر الحرام وتقديم الخدمات اللازمة لهم وفق أعلى المعايير.

جاء ذلك خلال جولة الوزير الافتراضية اليوم، عبر الاتصال المرئي على استعدادات الوزارة وتجهيزات المساجد في المشاعر والمرافق التابعة للوزارة والإجراءات الوقائية والضوابط الصحية التي نفذتها في مختلف المواقع، مشيدًا بالجهود التي أولتها حكومة خادم الحرمين الشريفين للمشاعر المقدسة وخدمة الحجيج، وما تقدمه من خدمات وتسهيلات لحجاج بيت الله الحرام خلال إقامتهم في رحلة الحج، وتذليل جميع الصعوبات؛ ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بأمن واستقرار وطمأنينة.

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