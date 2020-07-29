بالصور.. اكتمال وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

اكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية تقربًا لله تعالى، راجين منه القبول والمغفرة مقتدين بسنة النبي، صلى الله عليه وسلم، ملبّين ومكبّرين، وسط إجراءات صحية وتدابير وقائية وخدمات متكاملة وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين؛ لتمكين الحجاج من أداء مناسكهم بروحانية وإيمانية تامة.

ووصل ضيوف الرحمن إلى مقر السكن المخصص لهم في مشعر منى وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية لموسم حج 1441هـ في مسارات منظمة؛ ما يحقق التباعد بين الحجاج بشكل آمن وصحي، بمرافقة مشرفين؛ لضمان التقيد بالتعليمات والإجراءات الوقائية.

ورافق توافد مواكب ضيوف بيت الله الحرام إلى مشعر منى رجال الأمن بمختلف قطاعاتهم، الذين تابعوا حركة الحجيج لضمان أمنهم وسلامتهم.

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وكان حجاج بيت الله الحرام قد أدّوا صباح اليوم طواف القدوم وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة.

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