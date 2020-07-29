شرطة نجران تغرم 34 مخالفًا لم يرتدوا الكمامات

بتغريم كل منهم 1000 ريال

وقَّعت شرطة منطقة نجران غرامات مالية على 34 مخالفًا للإجراءات الاحترازية المطبقة بشأن الوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19». وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، إنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد، تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق 34 مخالفًا؛ لعدم ارتدائهم الكمامات، وذلك بتغريم كل منهم مبلغ 1000 ريال. أقرأ أيضا: شروط وإجراءات جامعة نجران لمتابعة عملية القبول والتسجيل

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