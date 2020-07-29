«متحدث الداخلية»: نواصل فرض طوق أمني حول المشاعر المقدسة لمنع أي مخالفة

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن الجهات الأمنية تواصل فرض طوق أمني حلو المشاعر المقدسة؛ لمنع أي مخالفة (خلال موسم الحج لهذا العام).

وأضاف «متحدث الداخلية»، خلال الإيجاز اليومي لوزارتي الصحة والداخلية في السعودية حول إجراءات الحج، أن الجميع عليهم الالتزام بالإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى دور الأجهزة الأمنية في منع دخول المخالفين وغير حاملي التصاريح.

وفي شأن ذي صلة، أعلنت وزارة الصحة بوقت سابق من اليوم الأربعاء، عدم وجود أي إصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، بالمشاعر المقدسة، وذلك خلال الموسم الحج الاستثنائي. .