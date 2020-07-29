أمانة جازان تكثف خدماتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

كثفت أمانة منطقة جازان والبلديات المرتبطة بها، كل الخدمات البلدية لاستقبال عيد الأضحى المبارك حسب خطة زمنية معتمدة لهذا الشأن.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان أن الأمانة وبلديات المنطقة المرتبطة بها نفذت خلال الأسبوع الماضي 2132 جولة رقابية تمت خلالها مصادرة 4755 كجم من المواد غير الصالحة للاستهلاك، ورصد 18 مخالفة للتدابير الصحية في الأسواق والمراكز التجارية، وتعقيم 648 موقعًا.‬

وأشار إلى أن الأمانة تعمل عبر الخطة المعدة بتكثيف الجهود لخدمة المواطنين والمقيمين، عبر الرقابة الصحية على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم والمسالخ وأماكن بيع المواشي، وتكثيف أعمال النظافة العامة، ودعم الأسواق والأحياء بفرق النظافة والمراقبين، وزيادة الآليات والحاويات في الأماكن المطلوبة وأماكن الذبح، إلى جانب تجهيز وصيانة وتعقيم وتطهير الحدائق العامة والواجهات البحرية .

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وبين ابن سعيدان أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستقبال الأضاحي، بتوجيه المقاولين القائمين بتشغيل المسالخ في المنطقة بزيادة أعداد الأطباء البيطريين والعمالة والجزارين لاستيعاب الزيادة المتوقعة خلال أيام العيد، وتم عمل آلية لاستقبال الأضاحي قبل موعد الذبح بـ24 ساعة، إضافة إلى وضع أرقام تسلسلية على الأضاحي؛ ليتم ذبحها بالتسلسل الرقمي في أول أيام العيد.

وأضاف أنه تم تجهيز 18 مسلخًا في كل محافظات المنطقة إلى جانب 36 من المطابخ المسموح لها بالذبح خلال أيام عيد الأضحى، مع التشديد على تطبيق جميع اشتراطات البلدية خاصة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد، داعيًّا المواطنين والمقيمين إلى أهمية التعاون مع الفرق الميدانية والحرص على الذبح في المواقع المعدة وتحت إشراف الأطباء البيطريين؛ لأداء المسؤولية المشتركة بين البلدية والمواطن والمقيم.

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